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Golden Spin. Чан и Хоу, Щетинина и Возняк, Камилла и Павел Ковалевы выступят с короткими программами

6 декабря пары представят короткие программы на турнире Golden Spin.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

Пары

Короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Орели Фола – Тео Белль (Франция)

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

3. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

4. Габриэлла Иццо – Люк Майерхофер (Австрия)

Вторая разминка

5. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

6. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)

8. Тильда Альтерид – Ноэль-Антуан Пьерр (Франция)

Третья разминка

9. Одри Шин – Балаж Надь (США)

10. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

11. Брук Макинтош – Марко Цандрон (Испания)

12. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoISU Challenger
пары
Golden Spin
Одри Шин
Тильда Альтерид
Эмили Чан
Орели Фаула
logoсборная Франции
Тео Белль
Грета Крафорд
logoсборная Испании
Марко Цандрон
Габриэлла Иццо
Юлия Щетинина
Павел Ковалев
Антуан Пьерр
Филиппо Клеричи
logoсборная Германии
Джон Крафорд
Летиция Рошер
Луис Шустер
Спенсер Акира Хоу
сборная Австрии
Люк Майерхофер
Милания Ваананен
Балаж Надь
logoсборная Швеции
сборная Польши
Михал Возняк
София Шаллер
logoсборная Финляндии
Ливио Майр
Камилла Ковалев
logoсборная США
Брук Макинтош
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