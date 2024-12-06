Golden Spin. Чан и Хоу, Щетинина и Возняк, Камилла и Павел Ковалевы выступят с короткими программами
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
Пары
Короткая программа
Начало – 13:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Орели Фола – Тео Белль (Франция)
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
3. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
4. Габриэлла Иццо – Люк Майерхофер (Австрия)
Вторая разминка
5. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)
6. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия)
8. Тильда Альтерид – Ноэль-Антуан Пьерр (Франция)
Третья разминка
9. Одри Шин – Балаж Надь (США)
10. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
11. Брук Макинтош – Марко Цандрон (Испания)
12. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Селевко, Лью, Теннелл, Пинзарроне
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