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Финал Гран-при среди юниоров. Наката, Санчес, Мин Гю Со, Яньхао Ли, Такахаши, Вацлавик представят короткие программы

Юниоры выступят с короткими программами в финале Гран-при среди юниоров.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Гренобль, Франция

Юниоры

Короткая программа

Начало – 18:15 по московскому времени (6 декабря), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Лукаш Вацлавик (Словакия)

2. Мин Гю Со (Южная Корея)

3. Яньхао Ли (Новая Зеландия)

4. Сена Такахаши (Япония)

5. Рио Наката (Япония)

6. Джейкоб Санчес (США)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
мужское катание
logoГран-при среди юниоров
результаты
logoсборная Южной Кореи
Яньхао Ли
Мин Гю Со
logoсборная США
logoсборная Японии
сборная Словакии
Сена Такахаши
Лукаш Вацлавик
сборная Новой Зеландии
Джейкоб Санчес
Рио Наката
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