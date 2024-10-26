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Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам, Хокке и Кункель, Голубева и Мур, Гейниш и Чигирев выступят с произвольными программами

26 октября спортивные пары покажут произвольные программы на Гран-при Канады.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Галифакс, Канада

Пары

Произвольная программа

Начало – 23:55 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

2. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

3. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) 

4. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

Вторая разминка

5. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) 

6. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

Положение после короткой программы

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 73,23

2. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 64,82

3. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 64,81

4. Екатерина ГейнишДмитрий Чигирев (Узбекистан) – 63,53

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 61,04

6. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 60,87

7. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 58,78

8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 52,16

✍️ Подкаст «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами соревнований, инсайды, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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