Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам, Хокке и Кункель, Голубева и Мур, Гейниш и Чигирев выступят с произвольными программами
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Галифакс, Канада
Пары
Произвольная программа
Начало – 23:55 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
2. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
3. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
4. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
Вторая разминка
5. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан)
6. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
Положение после короткой программы
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 73,23
2. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 64,82
3. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 64,81
4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 63,53
5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 61,04
6. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 60,87
7. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 58,78
8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 52,16
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