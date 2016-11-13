Олимпиада-2020, 24 июля, все финалы дня: разыграют 11 комплектов наград

Теги велошоссе результаты дзюдо стрельба из лука тхэквондо шпага пулевая стрельба сабля Олимпиада-2020 Фехтование

24 июля на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 11 комплектов медалей в семи видах спорта.

Олимпийские игры-2020 в Токио

24 июля

Расписание финалов

Стрельба

10 м, пневматическая винтовка, женщины

4.45

10 м, пневматический пистолет, мужчины

9.30

Велошоссе

Групповая гонка, мужчины

5.00

Тяжелая атлетика

До 49 кг, женщины

7.50

Стрельба из лука

Смешанные команды

10.25

Дзюдо

До 48 кг, женщины

12.10

До 60 кг, мужчины

12.40

Фехтование

Шпага, женщины

13.50

Сабля, мужчины

14.20

Тхэквондо

До 49 кг, женщины

14.30

До 58 кг, мужчины

14.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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