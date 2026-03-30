«Путин сказал: «Кирсан Николаевич, там твои умные шахматисты не могут поделить туалет? Разберитесь». Илюмжинов о скандале в матче Крамника и Топалова в 2006 году

Илюмжинов рассказал о просьбе Путина во время матча Крамник – Топалов 2006 года.

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал о просьбе президента РФ Владимира Путина в 2006 году, когда проходил матч за звание чемпиона мира между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым.

Шахматисты играли в Элисте. По ходу встречи команда Топалова заподозрила , что Крамник посещает туалет для получения подсказок во время партий, однако позже стороны договорились продолжить матч.

– В мае 2002-го (с чего я начал наш разговор) мы подписали в Праге соглашение, что я провожу объединительный матч между чемпионом по версии ПША и чемпионом по версии ФИДЕ, который определится на ЧМ-2005 в Аргентине (там было четко сказано, что по итогам матча в Элисте чемпион будет только один, и строго под эгидой ФИДЕ).

В Сан-Луисе чемпионом стал Топалов, а Крамник сохранил титул в драматичном матче в Бриссаго с Петером Леко (отыгрался на заказ в последней партии). Так Владимир и Веселин вышли на объединительный матч в Элисте. Но, как вы помните, ситуация и там была непростая. Так называемый туалетный скандал едва не прервал это противостояние в самом начале.

– Вы были вынуждены покинуть заседание глав регионов Южного федерального округа РФ под председательством Владимира Путина, чтобы разрулить ситуацию.

– Да, дело было в Сочи. Тем временем в Элисте Крамник и Топалов поссорились так сильно, что президент Болгарии прислал за Веселином свой самолет. Все было по-серьезному. Нужно было действовать: ведь столько лет я занимался тем, чтобы организовать этот объединительный матч, и он оказался под угрозой срыва.

Владимир Владимирович Путин подошел к стенду Республики Калмыкия. Вокруг много журналистов. Он отвел меня в сторону и сказал: «Кирсан Николаевич, там твои умные шахматисты не могут поделить туалет? Разберитесь». Практически сразу я вылетел в Элисту и двое суток вел тяжелые переговоры с делегациями.

– Эти переговоры были самые тяжелые в вашей управленческой карьере?

– Одни из. По прошествии лет я еще раз хочу поблагодарить Владимира и Веселина, что во имя шахмат они отказались от личных амбиций и согласились продолжить матч. Тогда был поворотный момент: или шахматы снова распадаются, или все-таки произойдет объединение. Поэтому считаю, что оба совершили гражданский подвиг.

– Перед заключительной партией матча в СМИ было распространено открытое письмо менеджера Крамника Карстена Хензеля, что в случае поражения Владимир не признает Топалова чемпионом мира и будет добиваться справедливости в суде. У вас были тогда сомнения?

– Когда они согласились продолжить матч при счете 3:2, я не улетал из Элисты и ежедневно встречался с обоими участниками матча, их менеджерами. Отслеживал их настроение. Да, в СМИ публиковались враждебные высказывания, но я чувствовал, что ситуация в целом под контролем. В итоге Володя победил на тай-брейке и все признали его победу, – приводит слова Илюмжинова «СЭ».

