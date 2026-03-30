  • Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов: «Аудитории уже тяжело следить за круговыми турнирами. Если вспомнить 1995 год и раскол, то шахматы позволила спасти нокаут-система»
Илюмжинов считает, что шахматные турниры должны чаще проходить по нокаут-системе.

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов считает, что турниры должны чаще проходить по нокаут-системе, где участники выбывают из борьбы в случае поражения в матче.

Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 по 2018 год. В 2025-м он заявлял о возможном участии в следующих выборах президента организации.

– Чемпионы по версии ФИДЕ – Халифман, Пономарев, Касымджанов, Топалов – не входят в общую иерархию чемпионов мира. Как вы считаете, это справедливо?

– Не совсем. Они же не с улицы пришли к этому званию. Они победили в честной, открытой борьбе, в тяжелейших турнирах по нокаут-системе (Топалов в 2005 году выиграл круговой турнир – Спортс’’). Пройдя тяжелое сито отбора и выиграв много мини-матчей у топ-игроков. Александр (Халифман), Руслан (Пономарев), Рустам (Касымджанов) и Веселин (Топалов) тоже заслуживают того, чтобы называться чемпионами мира.

Мы позже вернулись к формату турнира претендентов и матча за корону, но если вспомнить 1995 год и тот самый раскол, то именно нокаут-система позволила спасти шахматы. Собрать вместе элитных гроссмейстеров. Тогда шахматы превращались в салонный вид деятельности. Где-то соберутся, поиграют. Ни призовых, ни нормальной организации, ни интереса СМИ.

– Сейчас по нокаут-системе раз в два года проходит только Кубок мира. В разговорах с «СЭ» Ян Непомнящий, Александр Грищук и Даниил Дубов говорили, что хотели, чтобы весь календарь ФИДЕ был построен на турнирах по нокауту. Как в теннисе или снукере, когда все играют на вылет. Вы согласны с этим?

– Когда я слышу эти мнения, то мне это как бальзам на душу. Потому что это мое детище. А шахматы динамично развиваются, и аудитории уже тяжело следить за круговыми турнирами. Нокаут удобен для шахматистов: пошла игра – претендуешь на серьезные деньги, нет – едешь на следующий турнир, а не мучаешься 11 туров.

Этот формат выгоден и для организаторов, чьи расходы сокращаются с каждым туром, с отъездом каждого выбывшего. Возможно, я предусмотрю развитие турниров по нокаут-системе в своей программе на ближайших выборах президента ФИДЕ.

Когда мы только вводили нокаут-систему, то мне было интересно услышать мнение великих шахматистов. И в 1995 году формат поддержали Борис Спасский, Василий Смыслов, Нонна Гаприндашвили. Многие ведущие журналисты со всего мира, что мне всегда тоже было важно. Без этого я бы не вынес это предложение на Президентский совет.

Помню, Виктор Корчной был первым, кто раскритиковал меня. Говорил: да что этот Илюмжинов придумал, он разваливает ФИДЕ. А когда сыграл в Гронингене, то ему так понравилось, что он уважительно назвал эти турниры «Илюмжиновки», – рассказал Илюмжинов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
