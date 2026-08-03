Grand Chess Tour. Сент-Луис. Прагнанандха лидирует после трех туров рапида, Со и Синдаров делят 2-е место, Каруана – 8-й

С 2 по 5 августа пройдет этап Grand Chess Tour в Сент-Луисе.
2-4 августа пройдет турнир по рапиду, 5 августа – по блицу. 6 августа при необходимости состоится тай-брейк.
Grand Chess Tour
4-й этап
Saint Louis Rapid & Blitz
Сент-Луис, США
Начало четвертого тура – 20:00 по московскому времени (3 августа).
Рапид (после трех туров)
1. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 5
2. Уэсли Со (США) – 4
3. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 4
4. Леньер Домингес (США) – 3
5. Аниш Гири (Нидерланды) – 3
6. Винсент Каймер (Германия) – 3
7. Левон Аронян (США) – 3
8. Фабиано Каруана (США) – 2
9. Эвондер Лян (США) – 2
10. Йордан ван Форест (Нидерланды) – 1
ПРИМЕЧАНИЕ: рапид – один круг (9 туров с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с первого), блиц – два круга (18 туров с контролем 5 минут плюс 2 секунды на ход).
В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко. В блице победа приносит 1 очко, а ничья – 0,5 очка.
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