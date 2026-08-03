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  4. Grand Chess Tour. Сент-Луис. Прагнанандха лидирует после трех туров рапида, Со и Синдаров делят 2-е место, Каруана – 8-й

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Grand Chess Tour. Сент-Луис. Прагнанандха лидирует после трех туров рапида, Со и Синдаров делят 2-е место, Каруана – 8-й
Синдаров, Каруана, Со сыграют на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

С 2 по 5 августа пройдет этап Grand Chess Tour в Сент-Луисе.

2-4 августа пройдет турнир по рапиду, 5 августа – по блицу. 6 августа при необходимости состоится тай-брейк.

Grand Chess Tour

4-й этап

Saint Louis Rapid & Blitz

Сент-Луис, США

Начало четвертого тура – 20:00 по московскому времени (3 августа).

Рапид (после трех туров)

1. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 5

2. Уэсли Со (США) – 4

3. Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 4

4. Леньер Домингес (США) – 3

5. Аниш Гири (Нидерланды) – 3

6. Винсент Каймер (Германия) – 3

7. Левон Аронян (США) – 3

8. Фабиано Каруана (США) – 2

9. Эвондер Лян (США) – 2

10. Йордан ван Форест (Нидерланды) – 1

ПРИМЕЧАНИЕ: рапид – один круг (9 туров с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на каждый ход, начиная с первого), блиц – два круга (18 туров с контролем 5 минут плюс 2 секунды на ход).

В рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко. В блице победа приносит 1 очко, а ничья – 0,5 очка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
Grand Chess Tour
logoУэсли Со
logoФабиано Каруана
Винсент Каймер
Жавохир Синдаров
Леньер Домингес
logoАниш Гири
Йорден ван Форест
logoЛевон Аронян
Рамешбабу Прагнанандха
Эвондер Лян

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