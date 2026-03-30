Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов: «Надо сделать шахматы олимпийским видом спорта. Программа-максимум – чтобы они были представлены и на летних, и на зимних Играх»

Илюмжинов призвал включить шахматы в олимпийскую программу.

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов считает, что шахматы должны войти в олимпийскую программу.

Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 по 2018 год. В 2025-м он заявлял о возможном участии в следующих выборах президента организации.

«Надо сделать шахматы олимпийским видом спорта. Мы были очень близки, когда вели переговоры с президентом Южной Кореи, чтобы он номинировал шахматы на включение в программу [зимних] Игр-2018 в Пхенчхане.

Дело в том, что в зимних Играх участвует ограниченное количество стран. Шахматы могли бы изменить это, ведь мы привезли бы спортсменов минимум из 100 стран. Но в последний момент все сорвалось. Теперь надо довести дело до конца. Программа-минимум – это войти в олимпийскую программу, а программа-максимум – чтобы шахматы были представлены и на летних, и на зимних Играх», – сказал Илюмжинов.