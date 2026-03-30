  • Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов: «Надо сделать шахматы олимпийским видом спорта. Программа-максимум – чтобы они были представлены и на летних, и на зимних Играх»
Илюмжинов призвал включить шахматы в олимпийскую программу.

Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов считает, что шахматы должны войти в олимпийскую программу.

Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 по 2018 год. В 2025-м он заявлял о возможном участии в следующих выборах президента организации.

«Надо сделать шахматы олимпийским видом спорта. Мы были очень близки, когда вели переговоры с президентом Южной Кореи, чтобы он номинировал шахматы на включение в программу [зимних] Игр-2018 в Пхенчхане.

Дело в том, что в зимних Играх участвует ограниченное количество стран. Шахматы могли бы изменить это, ведь мы привезли бы спортсменов минимум из 100 стран. Но в последний момент все сорвалось. Теперь надо довести дело до конца. Программа-минимум – это войти в олимпийскую программу, а программа-максимум – чтобы шахматы были представлены и на летних, и на зимних Играх», – сказал Илюмжинов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
А также на весенних и осенних. Ну и на играх Дружбы и БРИКС
Это ему инопланетяне подсказали идею,не иначе.Он же на полном серьёзе в своё время говорил,что его брали с собой на тарелке кататься.
Ответ krupin82
Его еще не вернули похоже))
на весенних и осенних еще)
Илюмжинов - шахматы.
Олимпийские игры - шахматы.
Всё - шахматы.
Кроме "Спартака".
"Спартак" - Москва.
Ося, мы узнали тебя. Что там на счёт Межпланетного шахматного конгресса в Новых Васюках?
А согласовал ли Кирсан это предложение с межгалактическим ЦК?
Будет бойня, между фанами Карякина и Непомнящего в комментах. Карякина не допустят из-за присутствия на митинге и он будет на внутрироссийских поддерживать форму. А Непомнящий психанет на турнире и пойдет бить Карлсена. Те кто не знает как играть в шахматы будут бушевать в комментах, что Маннус астматик и его победа нелигитимна.
— Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!(с)
Ещё один. Современная Россия- это парад фриков какой-то, честное слово))
