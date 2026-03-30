  • Илюмжинов об игре с Фишером: «Мы пили водку, закусывая черной икрой и пельменями. Тот вечер в компании Бобби – самое большое счастье. Он гений, полубог, который спустился на землю»
Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов поделился воспоминаниями об игре с 11-м чемпионом мира Робертом Фишером.

– Вы рассказывали, что мечтали сыграть со всеми чемпионами мира.

– Играл мини-матчи с Гаприндашвили, Смысловым, Спасским, Фишером, Карповым, Каспаровым*, Крамником, Анандом.

– Какая из этих встреч самая памятная для вас?

– С Фишером. С ним не играли ни Карпов, ни Каспаров*, а мне это удалось.

– Сколько было партий?

– Четыре. Мы сидели на квартире Андрэ Лилиенталя в Будапеште, пили водку, закусывая черной икрой и пельменями. Долго не решался предложить Бобби сыграть, но потом все-таки набрался смелости. Он согласился.

Я расставляю фигуры. Он разрушает первую линию и говорит: «Шахматы умерли, мистер президент». Надо думать с первого хода, и мы начали играть в шахматы Фишера (со случайной расстановкой фигур – Спортс’’). Первую я сразу продул, вторую – тоже, третью – сопротивлялся, а четвертую – чуть не выиграл. Но зато четыре партии с самим Бобби!

Бывают знаменательные моменты в жизни. Для меня это встречи с великими религиозными деятелями – его святейшеством Далай-ламой, папой римским Иоанном Павлом II. С великим политиком Владимиром Владимировичем Путиным. С провидицей Вангой. Но самое большое счастье – это тот вечер в компании Фишера. Он гений, полубог, который спустился на землю.

Кстати, между делом я хотел затащить 11-го чемпиона мира в ЧМ по нокаут-системе. Предлагал серьезные подъемные, но он ни в какую не соглашался. Говорил: «Если будешь проводить ЧМ по моим шахматам, то буду участвовать и готов стать главным арбитром». Не получилось, но надеюсь, что я еще проведу официальный ЧМ по шахматам Фишера, – рассказал Илюмжинов.

Шахматы Фишера – что это такое и почему в моде?

* – Гарри Каспаров внесен в перечень террористов и экстремистов, а также признан иностранным агентом в России.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Я думал, что для него самая знаменательная встреча это с инопланетянами, которые его забрали.
Вернули, потому что он их ###### историями "да я с Фишером водку пил и в шахматы играл. Слыш, куда пошёл, зелёный, я ещё не закончил".
а с инопланетянами на что играл? На кэцэ?
На цак. И на малиновые штаны.
На бандуру, визатор и основу жизни господина Уэфа.
Мы пили водку, а потом сыграли 10 партий в преферанс, очко и на бильярде.
Фишер сказал: - Такой не подведёт...
Вообще-то это сказал Таль, но твоë замечание в тему.
Есть еще "трехмерные шахматы на троих" которые придумал Шелдон Купер из "Теории большого взрыва"
С великим политиком... Мастер римминга.
Водка, пельмени, черная икра... основа элитности в мировозрении Илюмжинова...
Раньше черная икра не была каким-то заоблачным деликатесом. В моем детстве, если выбор был между красной и черной икрой, почти все выбирали красную как более вкусную
Илюмжинов-блаженный конечно.
Фишер по матери еврей, что не мешало ему быть антисемитом.
Кирсан, ты можешь полировать лучше!

Вот так надо:
"Бывают знаменательные моменты в жизни. Для меня это встречи с великим религиозным деятелeм – его Cвятейшеством Bеликим Политиком Владимиром Владимировичем Путиным. Он гений, полубог, который спустился на землю."
Спасибо, что совсем совесть не потеряли и ссылку оставляете, и можно нормально, целиком интервью почитать)
Сотрудник редакции спирт- Экспресса отметился )) ссылку на вашу бумажку надо стороной обходить
«Путин сказал: «Кирсан Николаевич, там твои умные шахматисты не могут поделить туалет? Разберитесь». Илюмжинов о скандале в матче Крамника и Топалова в 2006 году
25 минут назад
Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов: «Аудитории уже тяжело следить за круговыми турнирами. Если вспомнить 1995 год и раскол, то шахматы позволила спасти нокаут-система»
сегодня, 09:10
Экс-глава ФИДЕ Илюмжинов: «Надо сделать шахматы олимпийским видом спорта. Программа-максимум – чтобы они были представлены и на летних, и на зимних Играх»
сегодня, 08:52
Илюмжинов снимет санкции с российских шахматистов, если возглавит ФИДЕ: «Первым делом я верну флаг и закреплю в уставе, что такие санкции недопустимы в отношении любой страны»
сегодня, 08:39
Турнир претендентов. 2-й тур. Есипенко белыми сыграет с Накамурой, Гири встретится с Каруаной, другие партии
сегодня, 07:41
Турнир претенденток. 2-й тур. Лагно сыграет с Чжу Цзиньэр, Асаубаева встретится с Горячкиной, другие партии
сегодня, 06:00
Турнир претенденток. 1-й тур. Горячкина сыграла вничью с Лагно, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Тань Чжунъи и другие результаты
вчера, 17:39
Турнир претендентов. 1-й тур. Есипенко черными уступил Синдарову, Накамура проиграл Каруане и другие результаты
вчера, 17:30
Андрей Есипенко: «Я турниром претендентов планирую наслаждаться, все-таки это была мечта на протяжении многих лет»
28 марта, 10:44
Илья Городецкий: «Для Есипенко 50% очков на турнире претендентов будет достойным результатом
27 марта, 09:43
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая 2025, 18:31
