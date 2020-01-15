Медведев о налоговых каникулах в спорте: «Для «Зенита» это имеет огромное значение»

Генеральный директор Александр Медведев высказался о решении Правительства РФ предоставить налоговые каникулы в сфере спорта.

О налоговых каникулах в сфере спорта до 1 мая

«Это большая помощь для спортивных организаций, в том числе для футбольных и хоккейных клубов. Так как и размер, и сроки налоговых платежей таковы, что имеют серьезное значение в денежном потоке клубов сейчас, когда доходная часть пострадала из-за приостановки чемпионатов. Сделан очень важный шаг для сохранения финансовой стабильности спортивных организаций.

Для «Зенита» это имеет огромное значение, мы делаем подсчеты в соответствии с вышедшим распоряжением. Правительство приняло важный и своевременный шаг».

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«Мы находимся в постоянном контакте с рабочей группой по этому вопросу. Думаю, что там его затягивать не будут и мы очень скоро узнаем позицию УЕФА. Здесь важно иметь единый подход», – сказал Медведев.

Напомним, что Правительство РФ предоставило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов в сфере спорта и культуры до 1 мая.