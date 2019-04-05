Тарасенко о России: «Не считаю правильным давать советы из-за границы, живя в США»

Нападающий «Сент-Луиса» ответил на вопросы о посещении резиденции президента США после победы в Кубке Стэнли.

– Что самое интересное было на приеме «Блюз» в Белом доме?

– Да все! Это же уникальная возможность – посмотреть, как устроен Белый дом, Овальный кабинет, система безопасности, все, что находится внутри. И пожать руку Трампу, поговорить с ним минуту, послушать его. Как бы кто к нему ни относился, он один из ведущих мировых лидеров. Я считаю, спорт находится вне политики, и мы должны заниматься своим делом. У меня ни на секунду не было мысли туда не пойти. В целом он произвел очень приятное впечатление, и все остались довольны, мне кажется.

– Не было игроков вроде темнокожего вашингтонца Деванте Смит-Пелли, который из принципиальных соображений не пошел к Трампу?

– Все пошли. Хотя у нас в команде есть и республиканцы, и демократы, и те, кто за Трампа, и те, кто против. Политические дискуссии в «Блюз» бывают, особенно когда покажут какие-то новости, касающиеся Путина (смеется).

Но в целом все дружелюбно, нет никакой неприязни, как это показывают по телевизору. Можно везде найти кого-то плохого, взять у него интервью и перенести это на всю нацию. Но на своем опыте мы за столько лет в Сент-Луисе не встречались с людьми, которые были бы к нашей стране негативно настроены.

– Российские федеральные телеканалы создают у народа противоположное ощущение.

– Наша родина – Россия, мы русские в душе. В то же время мы живем в Америке, платим здесь налоги, уважаем американские законы, правительство и президента. С другой стороны, если мы живем в Штатах, то я не буду обсуждать то, что происходит в России. Потому что я не там. Не считаю правильным, не проводя на родине много времени, давать из-за границы советы, – сказал нападающий.

Тарасенко и Барбашев – на приеме у Трампа. Президент США поздравил «Сент-Луис», но снова ошибся с хоккеистом