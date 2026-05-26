Павлович – об обилии россиян в топе тяжеловесов MMA: «Еще со сказок идет – богатыри у нас были всегда. Сила от предков досталась»

Боец UFC Сергей Павлович объяснил, почему в России много сильных бойцов MMA в тяжелом весе.

– В числе лучших тяжеловесов мира много россиян: вы, Волков, Немков, Малыхин, Куниев, величайший тяжеловес в истории Федор Емельяненко. В чем секрет наших тяжей?

– Землицу русскую периодически берем в руку и все – сила появляется, ха-ха. Это же, наверное, еще с наших сказок идет – богатыри у нас были всегда. С тех времен еще пошло. Сила от предков досталась, – сказал Павлович в интервью Спортсу’‘.

30 мая в Макао Павлович проведет бой против Таллисона Тейшейры.

