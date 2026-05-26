  • Павлович – об обилии россиян в топе тяжеловесов MMA: «Еще со сказок идет – богатыри у нас были всегда. Сила от предков досталась»
Павлович – об обилии россиян в топе тяжеловесов MMA: «Еще со сказок идет – богатыри у нас были всегда. Сила от предков досталась»

Павлович считает, что в России исторически много сильных бойцов тяжелого веса .

Боец UFC Сергей Павлович объяснил, почему в России много сильных бойцов MMA в тяжелом весе.

– В числе лучших тяжеловесов мира много россиян: вы, Волков, Немков, Малыхин, Куниев, величайший тяжеловес в истории Федор Емельяненко. В чем секрет наших тяжей?

– Землицу русскую периодически берем в руку и все – сила появляется, ха-ха. Это же, наверное, еще с наших сказок идет – богатыри у нас были всегда. С тех времен еще пошло. Сила от предков досталась, – сказал Павлович в интервью Спортсу’‘.

30 мая в Макао Павлович проведет бой против Таллисона Тейшейры.

«Землицу русскую в руку берем, и сила появляется». Что такое куйка в самом проблемном дивизионе UFC?

Павлович – о Перейре: «Добро пожаловать в тяжелый дивизион. Я с удовольствием разделил бы с ним клетку»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’’
Дело в том что в США самые мощные и талантливые ребята даже не смотрят в сторону ММА с их крошечной зарплатой, все идут в NFL. Где минимальная зарплата начинается с $885000 в год для новичков, а в UFC минимальный гонорар за бой $12000, и $12000 за победу. Поэтому в UFC попадают самые отбросы среди больших парней, проще говоря.
Вот в чем заключается проблема с тяжами в ММА.
Да, правда. Они и в бокс сейчас особо не идут, хотя раньше были королями этого вида спорта, особенно супертяжелого веса.
Тот же Джонс наверняка пошел бы в НФЛ, если бы в юности обладал более внушительной физухой. Оба его брата чемпионы НФЛ.
Меня зовут Серёжа . Мама говорит я очень сильный . Я должен бить других дядь и получать деньги .
Такой большой а в сказки верит 😂
потому что там нет конкуренции и даже мешки вроде павлика могут быть в рейтинге. китайцы и индусы - половина земного шара и там нет особо дылд
Слово "Богатырь" имеет тюрское происхождение - "Багатур", "Батыр". Так что сказки про землицу РУССКУЮ преувеличены. Во всех странах есть свои Батыры.
Да много нам, что досталось от предков. И яйца золотые и щука говорящая и скатерть-самобранка. Что в каждом доме такая скатерть есть - наверняка знает и наше правительство, понимают, что с голода не помрем, не переживают сильно....
А ум?
А ум весь Волков взял в руку
