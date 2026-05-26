Дана Уайт попал на обложку июньского выпуска журнала Time

Президент UFC Дана Уайт попал на главную обложку популярного американского журнала Time.

«Промоутер. Как Дана Уайт поднял UFC со дна до Белого дома», – говорится в заголовке журнала.

Выпуск выйдет 8 июня – в неделю турнира UFC Freedom 250.

Дана Уайт: «Конор Макгрегор – наш Мохаммед Али, а Джон Джонс – Майкл Джордан»

Дана Уайт: «США – страна иммигрантов. Все приехали откуда-то, все будут представлены на турнире в Белом доме. Я старался включить китайского бойца, но не вышло»