Вероятность победы Стрикленда над Чимаевым составляла 14%. Букмекеры считали, что Хамзат выиграет бой досрочно
Хамзат Чимаев не смог защитить титул чемпиона в среднем весе UFC.
Он проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей на турнире UFC 328. Таким образом, американец нанес Чимаеву первое поражение в карьере.
Перед боем Стрикленд котировался у букмекеров явным андердогом. Его победа оценивалась коэффициентом 6.80, это примерно 14% вероятности.
Аналитики считали, что Чимаев победит досрочно – такой сценарий оценивался в 71%.
Первое поражение Чимаева: никто не верил в Стрикленда, а тот разбил ему лицо
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Спортс''
Вот кто настоящий победитель