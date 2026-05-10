Вероятность победы Стрикленда над Чимаевым составляла 14%. Букмекеры считали, что Хамзат выиграет бой досрочно

Хамзат Чимаев не смог защитить титул чемпиона в среднем весе UFC.

Он проиграл Шону Стрикленду раздельным решением судей на турнире UFC 328. Таким образом, американец нанес Чимаеву первое поражение в карьере.

Перед боем Стрикленд котировался у букмекеров явным андердогом. Его победа оценивалась коэффициентом 6.80, это примерно 14% вероятности.

Аналитики считали, что Чимаев победит досрочно – такой сценарий оценивался в 71%.

