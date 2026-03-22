Евлоев – о словах Уайта про его шансы на титульник: «Спасибо, дядя Дана. Раньше вы только ненавидели меня и говорили гадости»

Евлоев поблагодарил Уайта на пресс-конференции после победы над Мерфи.

Боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на слова Даны Уайта, что он может стать следующим соперником Александра Волкановски.

«Спасибо, дядя Дана, за эти слова. Потому что раньше вы только ненавидели меня, говорили гадости. Но пока это все лишь слова, посмотрим, я готов к титульнику. Или дайте мне еще одного дебютанта», – сказал Евлоев.

Напомним, Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей в главном событии UFC London.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Как будто бы зря он Дану подстебывает, лишнее
ну и них же свобода слова
Дальше спортса эти слова не пойдут 😄
Зря он это. В данном случае - молчание золото. Дана в последнее время распрощался со знаковыми бойцами, уж Евлоева уберет из организации без вопросов.
Мокаев договорился .... и уже не в лиге
