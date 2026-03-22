Евлоев – о словах Уайта про его шансы на титульник: «Спасибо, дядя Дана. Раньше вы только ненавидели меня и говорили гадости»

Евлоев поблагодарил Уайта на пресс-конференции после победы над Мерфи.

Боец UFC Мовсар Евлоев отреагировал на слова Даны Уайта , что он может стать следующим соперником Александра Волкановски .

«Спасибо, дядя Дана, за эти слова. Потому что раньше вы только ненавидели меня, говорили гадости. Но пока это все лишь слова, посмотрим, я готов к титульнику. Или дайте мне еще одного дебютанта», – сказал Евлоев.

Напомним, Евлоев победил Лерона Мерфи решением большинства судей в главном событии UFC London.

Тоже испугались, что Евлоев проиграет впервые в карьере? На самом деле его победа справедлива

Лерон Мерфи: «Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева»