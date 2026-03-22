Уайт – о словах Джонса про предложение в $15 млн за бой в Белом доме: «Бой Джона не планировался в карде. Сколько ##### раз мне нужно это повторять?»

Уайт вновь заявил, что бой Джонса не планировался в Белом доме.

Президент UFC Дана Уайт снова заявил, что Джон Джонс не попал бы в кард Белого дома.

«Джонс сказал, что ему предложили $15 млн за бой в Белом доме? Бой Джона не планировался в карде. Сколько ##### [блин] раз мне нужно это повторять?

Я говорил об этом уже на двух пресс-конференциях. Наши ребята нашли доступные бои – я выбрал подходящие. Джонс не попал бы в кард ни в коем случае, независимо от суммы гонорара. Этого бы не случилось», – сказал Уайт.

Джонс – о срыве боя в Белом доме: «UFC отказались давать мне больше $15 млн. Считаю, что достоин большего»

Дана Уайт: «Возможно, Евлоев станет следующим соперником Волкановски. Я пока не думаю об этом»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Как раз таки если бы Джонс был бы в карде, он бы сделал этот унылый кард намного интересней тем что он легенда этого вида спорта
А 15 лямов Джонсу предлагали за стрим с вебкой, видимо
То что этот бой даже не планировался в карде говорит о Уайте даже больше че то что он зажал деньги. Но он слишком туповат что бы это понять
Ответ Алексей Александрович
Уайт тупенький
школьники со спортсру дофига умные
тут стабильно
Материалы по теме
Джо Роган: «Прости, Дана, но на Power Slap тяжело смотреть. Людям просто отбивают мозги»
19 марта, 15:47
Хорхе Масвидаль: «Дайте Джонсу гонорар, который он заслуживает, прежде чем он уйдет на пенсию»
19 марта, 11:50
Уайт – о де Риддере в бою с Борральо: «Он выглядел так, будто не хотел там находиться»
18 марта, 17:24
Рекомендуем
Главные новости
Уайт – об анонсе боя Диаза с Перри: «Думаю, что Нейт получил предложение, от которого не мог отказаться. Может ли он вернуться в UFC? Не знаю. Пусть делает свое дело, посмотрим»
сегодня, 11:54
Джо Роган: «Соперником Волкановски должен быть Евлоев»
сегодня, 11:35
Евлоев – о словах Уайта про его шансы на титульник: «Спасибо, дядя Дана. Раньше вы только ненавидели меня и говорили гадости»
сегодня, 10:15
Лерон Мерфи: «Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева»
сегодня, 09:34
Уайт не подтвердил, что Гэрри станет следующим соперником Махачева: «У Ислама травма руки. Выясним, когда он будет готов»
сегодня, 09:22
Царукян в соцсетях: «Я следующий»
сегодня, 07:46
Ариэль Хельвани: «Не понимаю, как Мовсар мог победить 4:1»
сегодня, 07:38
Жеан Силва: «Хантер и Дана, вы знаете, кому звонить»
сегодня, 07:26
Уайт не заинтересован в боксерских поединках Топурии или Перейры: «Ни за что. Подобные бои – отстой»
сегодня, 07:16
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
19 минут назад
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем