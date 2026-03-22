Уайт не подтвердил, что Гэрри станет следующим соперником Махачева: «У Ислама травма руки. Выясним, когда он будет готов»

Уайт не подтвердил, что Гэрри станет следующим соперником Махачева.

Глава UFC Дана Уайт не подтвердил, что Иэн Гэрри станет следующим соперником Ислама Махачева .

«Гэрри станет следующим соперником Махачева? У Ислама травма руки. Выясним, когда он будет готов», – сказал Уайт.

Ранее менеджер Махачева Али Абдель-Азиз написал , что UFC готовит крупный поединок для Ислама. И речь не о Гэрри.

Гэрри не верит в травму Махачева: «Просто оправдания. Ислам не хочет драться со мной»

Гэрри намекнул, что Махачев не хочет с ним драться: «Я готов. Ему нужно больше времени. Представьте, что вы – лучший боец вне весовых категорий. И вам нужно больше времени»