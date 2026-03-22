Уайт не подтвердил, что Гэрри станет следующим соперником Махачева: «У Ислама травма руки. Выясним, когда он будет готов»
Глава UFC Дана Уайт не подтвердил, что Иэн Гэрри станет следующим соперником Ислама Махачева.
«Гэрри станет следующим соперником Махачева? У Ислама травма руки. Выясним, когда он будет готов», – сказал Уайт.
Ранее менеджер Махачева Али Абдель-Азиз написал, что UFC готовит крупный поединок для Ислама. И речь не о Гэрри.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Ислам будет готов как только на горизонте покажется какой нибудь бомж без борьбы
прийдётся тогда ждать твоего дебюта в ЮФС
Очень смешно 🤣
