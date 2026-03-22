Лерон Мерфи: «Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева»
Мерфи поздравил Евлоева с победой в поединке на UFC London.
Боец UFC Лерон Мерфи высказался о поединке с Мовсаром Евлоевым.
«Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева», – написал в соцсетях Мерфи.
Напомним, Евлоев победил Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47) в нлавнмом событии UFC London.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Лерона Мерфи
Но первый раунд по количеству ударов, в отсутствии проходов, Лерой по идее все же забрал. Да и впечатление от боя в целом, что Мовсар выиграл, Лерой сам это понимал.
Так что справедливо, если не заниматься буквоедством.