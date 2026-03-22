7

Лерон Мерфи: «Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева»

Мерфи поздравил Евлоева с победой в поединке на UFC London.

Боец UFC Лерон Мерфи высказался о поединке с Мовсаром Евлоевым.

«Только что пересмотрел бой 😅. В любом случае поздравляю Евлоева», – написал в соцсетях Мерфи.

Напомним, Евлоев победил Мерфи решением большинства судей (48-46 – дважды, 47-47) в нлавнмом событии UFC London.

Тоже испугались, что Евлоев проиграет впервые в карьере? На самом деле его победа справедлива

Судейские записки боя Евлоев – Мерфи: Мовсару насчитали победу в первом, третьем и пятом раундах

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Лерона Мерфи
logoЛерон Мерфи
logoMMA
logoUFC
logoМовсар Евлоев
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не свисти, всё по делу!!
Ну ничейка там по-хорошему, если учитывать балл. Другой вопрос, что там скорее последнее предупреждение должно быть. Я вообще не вспомню снятие бала за 2ой удар по шарам, при этом случаев хватало. По урону тоже Мовсар повыше.
Но первый раунд по количеству ударов, в отсутствии проходов, Лерой по идее все же забрал. Да и впечатление от боя в целом, что Мовсар выиграл, Лерой сам это понимал.
Так что справедливо, если не заниматься буквоедством.
Ответ Srzhya
Ну ничейка там по-хорошему, если учитывать балл. Другой вопрос, что там скорее последнее предупреждение должно быть. Я вообще не вспомню снятие бала за 2ой удар по шарам, при этом случаев хватало. По урону тоже Мовсар повыше. Но первый раунд по количеству ударов, в отсутствии проходов, Лерой по идее все же забрал. Да и впечатление от боя в целом, что Мовсар выиграл, Лерой сам это понимал. Так что справедливо, если не заниматься буквоедством.
Бой был близким, пока Мовсар играл в ударника. Если бы не минус бал, вопросов бы не было, это правда. Но даже с этим странно было отдать бой Мерфи. Ну а самому Мерфи подумать бы о том, что он ударник, а не был в стойке лучше борца.
Признал! Достойно уважения.
Ответ rusichi
Признал! Достойно уважения.
наоборот же, в октагоне он признал поражение, а сейчас пересмотрел бой и не согласен, но в любом случае поздравил, т.к уже ничего не поменять
Хотел влючить Блаховича, но видимо сдержался xD
Что он сказать-то хотел?)
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ариэль Хельвани: «Не понимаю, как Мовсар мог победить 4:1»
сегодня, 07:38
Стерлинг – о победе Евлоева: «Как Мовсар победил с учетом снятого балла? Объясните!»
сегодня, 00:17
Хабиб – о победе Евлоева: «Лучший. Поздравляю, брат»
сегодня, 00:05
Рекомендуем
Главные новости
Джо Роган: «Соперником Волкановски должен быть Евлоев»
7 минут назад
Евлоев – о словах Уайта про его шансы на титульник: «Спасибо, дядя Дана. Раньше вы только ненавидели меня и говорили гадости»
сегодня, 10:15
Уайт не подтвердил, что Гэрри станет следующим соперником Махачева: «У Ислама травма руки. Выясним, когда он будет готов»
сегодня, 09:22
Уайт – о словах Джонса про предложение в $15 млн за бой в Белом доме: «Бой Джона не планировался в карде. Сколько ##### раз мне нужно это повторять?»
сегодня, 08:52
Царукян в соцсетях: «Я следующий»
сегодня, 07:46
Ариэль Хельвани: «Не понимаю, как Мовсар мог победить 4:1»
сегодня, 07:38
Жеан Силва: «Хантер и Дана, вы знаете, кому звонить»
сегодня, 07:26
Уайт не заинтересован в боксерских поединках Топурии или Перейры: «Ни за что. Подобные бои – отстой»
сегодня, 07:16
Календарь боев в MMA и боксе в марте-2026
сегодня, 07:00
Стерлинг – о победе Евлоева: «Как Мовсар победил с учетом снятого балла? Объясните!»
сегодня, 00:17
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем