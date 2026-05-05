Аллен раскритиковал трэш-ток Стрикленда: «Шон выглядит умственно отсталым. Посмотрим, что он скажет Хамзату во время боя, ведь на совместных тренировках таким смелым он не был»
«Он всегда говорит о парнях, которые ########### [доминируют], Шон выглядит умственно отсталым. Он хочет лишь спровоцировать эмоциональную реакцию у людей.
Посмотрим, что ты скажешь Хамзату во время боя, на совместных тренировках ты не был таким смелым», – сказал Аллен.
Напомним, Стриклед и Хамзат Чимаев подерутся в главном событии UFC 328 в ночь на 10 мая.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
То что Шон чувак недалекий - это известно давно, но это не отменяет того, что он иногда говорит правильные вещи. С Чимаевым он раскручивает бой как умеет.
