Аллен раскритиковал трэш-ток Стрикленда: «Шон выглядит умственно отсталым. Посмотрим, что он скажет Хамзату во время боя, ведь на совместных тренировках таким смелым он не был»

Боец UFC Брендан Аллен раскритиковал Шона Стрикленда.

«Он всегда говорит о парнях, которые ########### [доминируют], Шон выглядит умственно отсталым. Он хочет лишь спровоцировать эмоциональную реакцию у людей.

Посмотрим, что ты скажешь Хамзату во время боя, на совместных тренировках ты не был таким смелым», – сказал Аллен.

Напомним, Стриклед и Хамзат Чимаев подерутся в главном событии UFC 328 в ночь на 10 мая.

