  Президент клуба «Ахмат» – о переходе Вагаева в UFC: «Переговоры шли через Хамзата. Жду подтверждения этой информации»
Президент клуба «Ахмат» – о переходе Вагаева в UFC: «Переговоры шли через Хамзата. Жду подтверждения этой информации»

Президент клуба «Ахмат» не знает об уходе Вагаева в UFC.

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев прокомментировал информацию о переходе чемпиона ACA Абубакара Вагаева в UFC.

«Переговоры с UFC шли через Хамзата. Я написал Чимаеву и Вагаеву, жду подтверждения этой информации. Вопрос висел в воздухе. Жду ответа»,- сказал Бичуев.

Ранее Чимаева поздравил Вагаева с переходом в UFC.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
