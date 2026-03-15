Президент клуба «Ахмат» – о переходе Вагаева в UFC: «Переговоры шли через Хамзата. Жду подтверждения этой информации»
Президент клуба «Ахмат» не знает об уходе Вагаева в UFC.
Президент бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев прокомментировал информацию о переходе чемпиона ACA Абубакара Вагаева в UFC.
«Переговоры с UFC шли через Хамзата. Я написал Чимаеву и Вагаеву, жду подтверждения этой информации. Вопрос висел в воздухе. Жду ответа»,- сказал Бичуев.
Ранее Чимаева поздравил Вагаева с переходом в UFC.
Раунтри – о тренировках Чимаева: «Несмотря ни на что, мы тренируемся два раза в день. Дисциплина сделала Хамзата чемпионом»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем