  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Раунтри – о тренировках Чимаева: «Несмотря ни на что, мы тренируемся два раза в день. Дисциплина сделала Хамзата чемпионом»
0

Раунтри – о тренировках Чимаева: «Несмотря ни на что, мы тренируемся два раза в день. Дисциплина сделала Хамзата чемпионом»

Боец UFC Халил Раунтри отметил трудолюбие Хамзата Чимаева.

«Многие люди часто ошибочно принимают это за перетренированность, но я вижу дисциплину. Она есть и в повседневной жизни Хамзата – несмотря ни на что, мы тренируемся два раза в день. И я действительно считаю, что именно это делает его чемпионом – его график не знает перерывов», – сказал Раунтри.

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер JAXXON PODCAST
logoMMA
logoХамзат Чимаев
logoUFC
logoХалил Раунтри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
