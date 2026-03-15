Раунтри – о тренировках Чимаева: «Несмотря ни на что, мы тренируемся два раза в день. Дисциплина сделала Хамзата чемпионом»

Раунтри: дисциплина сделала Хамзата чемпионом.

Боец UFC Халил Раунтри отметил трудолюбие Хамзата Чимаева .

«Многие люди часто ошибочно принимают это за перетренированность, но я вижу дисциплину. Она есть и в повседневной жизни Хамзата – несмотря ни на что, мы тренируемся два раза в день. И я действительно считаю, что именно это делает его чемпионом – его график не знает перерывов», – сказал Раунтри.

Ранее стало известно, что титульный бой в среднем весе между Чимаевым и Шоном Стриклендом возглавит турнир UFC 328, который состоится в ночь на 10 мая в Ньюарке.

Даниэль Кормье: «Чимаев предлагает деньги людям, которые смогут поймать его на прием. Он назначил награду за свою голову»

Дрикус дю Плесси: «Стрикленда сложно удержать на земле. У него очень хорошие шансы против Чимаева»