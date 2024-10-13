Команда Бивола опротестует результаты поединка с Бетербиевым

Команда Бивола опротестует результат поединка с Бетербиевым.

«Да, мы подадим протест в понедельник. Мы в диалоге со всеми и сделаем это.

Мы все понимаем, что это не сработает, но, по крайней мере, судья, поставивший 116-112, должен понести ответственность. Он понимает, что сделал. Это очень разрушительная проблема для спорта. Есть разные организации, у которых много супервайзеров, дружащих с судьями. Они обнимаются с промоутерами и... все это похоже на большую схему.

Этот судья провел много боев, он был в них хорош. Было бы замечательно, если б они посадили его и заставили посчитать все эти удары. Хочу посмотреть, где он увидел 116-112, как он это посчитал», – заявил менеджер Вадим Корнилов .

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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