Анкалаев нокаутировал Уокера в реванше на UFC Fight Night 234
В Лас-Вегасе прошел UFC Fight Night 234, в главном событии которого состоялся бой в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.
Анкалаев нокаутировал Уокера во втором раунде.
Они уже проводили поединок в октябре-2023, но бой признали несостоявшимся из-за запрещенного удара от Анкалаева.
Это 13-й бой для Анкалаева в UFC. Единственное поражение – в 2018 году от Пола Крейга.
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Он на голову выше всего дивизиона
У Уокера чуть голова не отлетела после второго удара.
Но хочется отметить отсутствие воли к победе у Уокера, один плотный по щам и он сдулся!
Ждем титульник!