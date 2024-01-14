Анкалаев нокаутировал Уокера в реванше на UFC Fight Night 234

В Лас-Вегасе прошел UFC Fight Night 234, в главном событии которого состоялся бой в полутяжелом весе между и .

Анкалаев нокаутировал Уокера во втором раунде.

Они уже проводили поединок в октябре-2023, но бой признали несостоявшимся из-за запрещенного удара от Анкалаева.

Это 13-й бой для Анкалаева в UFC. Единственное поражение – в 2018 году от Пола Крейга.

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