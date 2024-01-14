Анкалаев нокаутировал Уокера в реванше на UFC Fight Night 234

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе прошел UFC Fight Night 234, в главном событии которого состоялся бой в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.

Анкалаев нокаутировал Уокера во втором раунде.

Они уже проводили поединок в октябре-2023, но бой признали несостоявшимся из-за запрещенного удара от Анкалаева.

Это 13-й бой для Анкалаева в UFC. Единственное поражение – в 2018 году от Пола Крейга.

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12 комментариев
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Рад за Анкалаева. Нужна была не просто победа в его случае, а именно такой вот нокаут.
+6
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Дайте ему уже бой за титул
Он на голову выше всего дивизиона
+6
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спокойно, уверенно без нервов👍 и самое главное без понтов
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Дайте Маге бой за титул. Больше чем он, никто не заслуживает в полутяжах.
У Уокера чуть голова не отлетела после второго удара.
+2
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Ответ Роман Г.
Дайте Маге бой за титул. Больше чем он, никто не заслуживает в полутяжах. У Уокера чуть голова не отлетела после второго удара.
Ну если Хилл ближайшие месяца 3 не будет готов то да
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Настоящий Мужчина)))✋✋✋
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Поставил на место 🤡
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мага красавчик
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Анкалаев давно заслужил бой за пояс.
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Мага красавчик!Ждём титульника
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Магомед, конечно на уверенном переехал!
Но хочется отметить отсутствие воли к победе у Уокера, один плотный по щам и он сдулся!
Ждем титульник!
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