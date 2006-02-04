Отец Хабиба: «Сын должен заканчивать карьеру максимум через три боя. Два – нормально»

Абдулманап Нурнурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда бойцу следует завершить карьеру.
«Я думаю, Хабибу пора заканчивать через полтора-два года. Я-то рассматриваю максимум три боя. Два – это более нормально, или три», – заявил Нурмагомедов.
Следующий поединок Хабиб проведет 18 апреля в Нью-Йорке против Тони Фергюсона на UFC 249.
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