Отец Хабиба: «Сын должен заканчивать карьеру максимум через три боя. Два – нормально»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Абдулманап Нурнурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда бойцу следует завершить карьеру.

«Я думаю, Хабибу пора заканчивать через полтора-два года. Я-то рассматриваю максимум три боя. Два – это более нормально, или три», – заявил Нурмагомедов.

Следующий поединок Хабиб проведет 18 апреля в Нью-Йорке против Тони Фергюсона на UFC 249.

Абдулманап Нурмагомедов: «Хочу воспитать олимпийского чемпиона. Хоть фигуриста»

Абдулманап Нурмагомедов: «Я бы сделал Александра Емельяненко одним из ведущих бойцов мира»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья