Отец Хабиба: «Сын должен заканчивать карьеру максимум через три боя. Два – нормально»

Абдулманап Нурнурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе , рассказал, когда бойцу следует завершить карьеру.

«Я думаю, Хабибу пора заканчивать через полтора-два года. Я-то рассматриваю максимум три боя. Два – это более нормально, или три», – заявил Нурмагомедов.

Следующий поединок Хабиб проведет 18 апреля в Нью-Йорке против Тони Фергюсона на UFC 249.

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