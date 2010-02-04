Хабиб о хейтерах: «Если ты не проигрывал, всегда интересно посмотреть, как человек падает»

Чемпион UFC в легком дивизионе признался в своем отношении к тем, кто его критикует.

«Статистику я не веду, кому я нравлюсь, а кому нет. На мое мировоззрение они смотрят со своей точки зрения, и я не говорю, что должен кому-то нравится, и наоборот.

Все, что я всегда делал — выходил в октагон и бил своего соперника, и все. Когда становишься чемпионом, ты становишься популярным, после этого кому-то нравишься, а кому-то не нравишься.

И если ты не проигрывал, всегда интересно посмотреть, как человек падает. Зрелищно же будет посмотреть, как чемпион падает? Тех, кто хочет, чтобы ты постоянно выигрывал, таких, наверное, процентов 15-20», – рассказал Нурмагомедов.

Хабиб об ударах Фергюсона локтями: «Никогда не заморачивался над этим. У меня нормальная голова и кожа»

Отец Хабиба: «Сын должен заканчивать карьеру максимум через три боя. Два – нормально»