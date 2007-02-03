Хабиб о бое в России: «Все меньше верю в это. Если только на улице не подерусь»

Чемпион UFC в легком весе ответил на вопрос о возможности провести бой в России.

«Я все меньше и меньше верю в это. Если только на улице где-нибудь не подерусь.

Мой ближайший бой в Америке пройдет, следующий они тоже хотят сделать в Америке, потому что там можно больше денег заработать.

Насколько я знаю, насчет России они, если говорить на сленге, заряжают большую сумму. Но я к организационным моментам я отношения не имею.

Если бы меня спросили, я бы, конечно, хотел подраться здесь. Здесь подготовиться и здесь подраться. А так, все меньше и меньше верится в это», – сказал Нурмагомедов.

18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке Хабиб проведет защиту пояса от Тони Фергюсона.

Хабиб: «Отменится ли на этот раз бой с Фергюсоном? Время покажет»

Хабиб о реванше с Конором: «Зачем мне 100 миллионов за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?»