Олимпиада 2022, бобслей: где и во сколько смотреть прямые трансляции соревнований

Соревнования по бобслею возьмут старт 13 февраля и продлятся до самого окончания Олимпиады-2022. Выступать спортсмены будут в Национальном санно-бобслейном центре в Яньцине. Откроют программу соревнования женщин на монобобе. К сожалению, российская команда не смогла получить максимальную квоту. Во всех заездах выступят по два экипажа, и только в монобобе заявлена одна спортсменка из сборной ОКР.

Бобслей — один из наиболее зрелищных видов зимних видов спорта, а заезды четверок сравнивают с Формулой-1. Телевизионные трансляции по бобслею можно будет увидеть как на платных, так и на бесплатных каналах. Ниже представлено расписание трансляций (время указано московское).

13 февраля

04:25 — монобоб, женщины, первый заезд («Матч! Страна»)

05:55 — монобоб, женщины, второй заезд («Матч! Страна»)

14 февраля

04:25 — монобоб, женщины, третий заезд («Матч! Страна»)

05:55 — монобоб, женщины, четвертый заезд («Матч! Арена»)

15:00 — мужчины, двойки, первый заезд («Матч! Арена»)

16:35 — мужчины, двойки, второй заезд («Матч! Арена»)

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