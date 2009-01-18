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    Скелетон. Чемпионат Европы. Третьяков взял бронзу

    Теги скелетон Кубок мира Александр Третьяков чемпионат Европы результаты сборная Германии сборная Латвии Мартинс Дукурс сборная России (скелетон) Никита Трегубов Аксель Юнгк Юн Сунбин сборная Южной Кореи Владислав Марченков Бобслей/сани/скелетон

    Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал бронзу чемпионата Европы в австрийском Инсбруке.

    Чемпионат Европы проходил в рамках этапа Кубка мира.

    Третьяков – олимпийский чемпион Сочи-2014 и чемпион мира. Он не смог выступить в Пхенчхане-2018 из-за недопуска от МОК.

    Скелетон

    Чемпионат Европы

    Инсбрук, Австрия

    Мужчины

    1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,17
    2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,29.
    3. Александр Третьяков (Россия) – 0,37…
    7. Владислав Марченков (Россия) – 1,35
    8. Никита Трегубов (Россия) – 1,37

    Кубок мира

    1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,17
    2. Юн Сунбин (Южная Корея) – 0,28
    3. Аксель Юнгк (Германия) – 0,29
    4. Александр Третьяков (Россия) – 0,37…
    8. Владислав Марченков (Россия) – 1,35
    9. Никита Трегубов (Россия) – 1,37

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