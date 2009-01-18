Скелетон. Чемпионат Европы. Третьяков взял бронзу

Российский скелетонист завоевал бронзу чемпионата Европы в австрийском Инсбруке.

Чемпионат Европы проходил в рамках этапа Кубка мира.

Третьяков – олимпийский чемпион Сочи-2014 и чемпион мира. Он не смог выступить в Пхенчхане-2018 из-за недопуска от МОК.

Скелетон

Чемпионат Европы

Инсбрук, Австрия

Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,17

2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,29.

3. Александр Третьяков (Россия) – 0,37…

7. Владислав Марченков (Россия) – 1,35

8. Никита Трегубов (Россия) – 1,37

мира

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,17

2. Юн Сунбин (Южная Корея) – 0,28

3. Аксель Юнгк (Германия) – 0,29

4. Александр Третьяков (Россия) – 0,37…

8. Владислав Марченков (Россия) – 1,35

9. Никита Трегубов (Россия) – 1,37