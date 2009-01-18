Скелетон. Чемпионат Европы. Третьяков взял бронзу

Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал бронзу чемпионата Европы в австрийском Инсбруке.
Чемпионат Европы проходил в рамках этапа Кубка мира.
Третьяков – олимпийский чемпион Сочи-2014 и чемпион мира. Он не смог выступить в Пхенчхане-2018 из-за недопуска от МОК.
Скелетон
Чемпионат Европы
Инсбрук, Австрия
Мужчины
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,17
2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,29.
3. Александр Третьяков (Россия) – 0,37…
7. Владислав Марченков (Россия) – 1,35
8. Никита Трегубов (Россия) – 1,37
Кубок мира
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,17
2. Юн Сунбин (Южная Корея) – 0,28
3. Аксель Юнгк (Германия) – 0,29
4. Александр Третьяков (Россия) – 0,37…
8. Владислав Марченков (Россия) – 1,35
9. Никита Трегубов (Россия) – 1,37