МОК потребует от Зубкова вернуть две золотые медали Сочи-2014

Международный олимпийский комитет (МОК) потребует от бывшего российского бобслеиста Александра Зубкова вернуть золотые медали Сочи-2014.

Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на домашней Олимпиаде, где он стал первым в двойках и четверках. Его результаты на Играх-2014 аннулированы.

«Решение Спортивного арбитражного суда в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали», – заявили в пресс-службе МОК.

Накануне Московский городской суд принял решение не считать действительным вывод Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Зубкова на территории России. По мнению суда, CAS не смог доказать виновность спортсмена, так что Зубков может сохранить медали, звание олимпийского чемпиона и получать пожизненную президентскую стипендию.

Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России