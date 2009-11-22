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    МОК потребует от Зубкова вернуть две золотые медали Сочи-2014

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Александр Зубков сборная России (бобслей) бобслей Бобслей/сани/скелетон

    Международный олимпийский комитет (МОК) потребует от бывшего российского бобслеиста Александра Зубкова вернуть золотые медали Сочи-2014.

    Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на домашней Олимпиаде, где он стал первым в двойках и четверках. Его результаты на Играх-2014 аннулированы.

    «Решение Спортивного арбитражного суда в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали», – заявили в пресс-службе МОК.

    Накануне Московский городской суд принял решение не считать действительным вывод Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Зубкова на территории России. По мнению суда, CAS не смог доказать виновность спортсмена, так что Зубков может сохранить медали, звание олимпийского чемпиона и получать пожизненную президентскую стипендию.

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