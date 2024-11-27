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Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Мерфи сыграет с Дин Цзюньхуэем, У Ицзэ встретится с Алленом и другие партии

27 ноября на чемпионате Великобритании по снукеру стартуют партии 1/8 финала.

Снукер

Чемпионат Великобритании

Йорк, Англия

1/8 финала

27 ноября

Чжан Аньда (Китай) – Стюарт Бинэм (Англия) – 16.00

Шон Мерфи (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 16.00

Барри Хоукинс (Англия) – Дэвид Гилберт (Англия) – 16.00

У Ицзэ (Китай) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 22.00

Джек Лисовски (Англия) – Эллистер Картер (Англия) – 22.00

28 ноября

Джадд Трамп (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 16.00

Джек Джонс (Уэльс) – Майкл Холт (Англия) – 22.00

Крис Уэйклин (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.

Опубликовала: Анна Лаптева
logoКайрен Уилсон
У Ицзэ
Джек Джонс
Джек Лисовски
Дэвид Гилберт
Крис Уэйклин
logoШон Мерфи
logoМарк Аллен
logoДин Цзюньхуэй
logoБарри Хоукинс
logoДжадд Трамп
logoДжон Хиггинс
logoЭллистер Картер
logoМайкл Холт
Чжан Аньда
logoСтюарт Бинэм
снукер
чемпионат Великобритании
результаты
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