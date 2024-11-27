Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Мерфи сыграет с Дин Цзюньхуэем, У Ицзэ встретится с Алленом и другие партии
27 ноября на чемпионате Великобритании по снукеру стартуют партии 1/8 финала.
Снукер
Чемпионат Великобритании
Йорк, Англия
1/8 финала
27 ноября
Чжан Аньда (Китай) – Стюарт Бинэм (Англия) – 16.00
Шон Мерфи (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 16.00
Барри Хоукинс (Англия) – Дэвид Гилберт (Англия) – 16.00
У Ицзэ (Китай) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 22.00
Джек Лисовски (Англия) – Эллистер Картер (Англия) – 22.00
28 ноября
Джадд Трамп (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 16.00
Джек Джонс (Уэльс) – Майкл Холт (Англия) – 22.00
Крис Уэйклин (Англия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала партий – московское. Максимальное количество фреймов – 11.
Опубликовала: Анна Лаптева
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости