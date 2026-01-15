Снукер. Мастерс. 1/8 финала. Трамп обыграл Дин Цзюньхуя, Робертсон одолел Уэйклина, другие результаты

Завершились матчи 1/8 финала снукерного турнира «Мастерс».

С 11 по 14 января в Лондоне прошли матчи 1/8 финала снукерного турнира «Мастерс».

Снукер

Мастерс

Лондон, Англия

1/8 финала

11 января

Шон Мерфи (Англия) – У Ицзэ (Китай) – 2:6

Марк Селби (Англия) – Сяо Годун (Китай) – 2:6

12 января

Марк Уильямс (Уэльс) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 2:6

Чжао Синьтун (Китай) – Гэри Уилсон (Англия) – 6:2

13 января

Кайрен Уилсон (Англия) – Си Цзяхуэй (Китай) – 6:2

Джон Хиггинс (Шотландия) – Барри Хоукинс (Англия) – 6:2

14 января

Джадд Трамп (Англия) – Дин Цзюньхуэй (Китай) – 6:2

Нил Робертсон (Австралия) – Крис Уэйклин (Англия) – 6:2