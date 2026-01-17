7

Снукер. Мастерс. 1/4 финала. У Ицзэ обыграл Сяо Годуна, Робертсон уступил Уилсону

Завершились матчи 1/4 финала снукерного турнира «Мастерс».

15-16 января в Лондоне прошли матчи 1/4 финала снукерного турнира «Мастерс».

Снукер

Мастерс

Лондон, Англия

1/5 финала

15 января

Джон Хиггинс (Шотландия) – Чжао Синьтун (Китай) – 6:5

Джадд Трамп (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 6:2

16 января

У Ицзэ (Китай) – Сяо Годун (Китай) – 6:0

Нил Робертсон (Австралия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 5:6

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
результаты
У Ицзэ
logoДжон Хиггинс
logoКайрен Уилсон
Мастерс
Сяо Годун
logoМарк Аллен
logoНил Робертсон
logoДжадд Трамп
Чжао Синьтун
снукер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бильярд в Telegram
Главные новости
Снукер. Мастерс. Кайрен Уилсон в финале обыграл Джона Хиггинса
сегодня, 06:12
Снукер. Мастерс. 1/2 финала. Трамп уступил Хиггинсу, Уилсон обыграл У Ицзэ
вчера, 06:00
Снукер. Мастерс. 1/8 финала. Трамп обыграл Дин Цзюньхуя, Робертсон одолел Уэйклина, другие результаты
14 января, 22:47
Scottish Open. Уэйклин в финале обыграл Чана
21 декабря 2025, 20:54
Снукер. Чемпионат Великобритании. Селби обыграл Трампа в финале
8 декабря 2025, 06:10
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/2 финала. Трамп обыграл Робертсона, Селби победил Мерфи
6 декабря 2025, 22:50
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/4 финала. Трамп обыграл Дин Цзюньхуэя, Селби победил Хоукинса, другие результаты
5 декабря 2025, 23:33
Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/8 финала. Чжан Аньда обыграл Чжао Синьтуна, Хиггинс уступил Мерфи, другие результаты
5 декабря 2025, 05:52
Снукер. Champion of Champions. Селби обыграл Трампа в финале
16 ноября 2025, 22:54
Снукер. Champion of Champions. 1/2 финала. Селби победил Робертсона, Трамп обыграл Чжао Синьтуна
15 ноября 2025, 23:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Встречаются старые каталы, и сумма за партию может доходить до $20 тысяч. Такая «Игра в кальмара» – ставишь на своего человека». Чемпионка мира Ткач о бильярде в США
8 августа 2025, 07:35
«Наткнулся на величайшего». Джокович выложил фото со снукеристом О’Салливаном
3 июля 2024, 20:44
Всемирная федерация снукера направила Робертсону письмо с маршрутом до места проведения English Open. До этого он перепутал города и пропустил турнир
7 октября 2019, 13:39Фото
О’Салливан – о рекордах: «Для меня Месси – величайший футболист. И то, что он не выигрывал ЧМ, этого не меняет»
2 апреля 2019, 19:58
Ронни О’Салливан: «Следует снять шляпу перед Марреем: он не захотел мириться с поражениями в полуфиналах»
15 января 2019, 12:51
Стюарт Бинэм: «Я получал много оскорблений в соцсетях. Человек поставил 20 фунтов, а потом пожелал, чтобы мои дети умерли от рака»
27 ноября 2018, 17:52
О&#8217;Салливан сделал 15-й максимальный брейк в карьере
17 октября 2018, 16:55
Джон Хиггинс: «Была мечта сыграть на закате карьеры с кем-то вроде Уильямса в финале»
8 мая 2018, 11:11
Марк Уильямс: «Год назад и не думал о победе на чемпионате мира»
8 мая 2018, 11:00
Барри Хоукинс: «Показалось, что в конце партии Джунху сдался»
2 мая 2018, 13:40