Снукер. Мастерс. 1/4 финала. У Ицзэ обыграл Сяо Годуна, Робертсон уступил Уилсону
Завершились матчи 1/4 финала снукерного турнира «Мастерс».
15-16 января в Лондоне прошли матчи 1/4 финала снукерного турнира «Мастерс».
Снукер
Лондон, Англия
1/5 финала
15 января
Джон Хиггинс (Шотландия) – Чжао Синьтун (Китай) – 6:5
Джадд Трамп (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 6:2
16 января
У Ицзэ (Китай) – Сяо Годун (Китай) – 6:0
Нил Робертсон (Австралия) – Кайрен Уилсон (Англия) – 5:6
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости