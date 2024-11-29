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Васильев о лишении Устюгова золота Ванкувера-2010: «Пусть Фуркад пока радуется. Глядишь, со временем и до него доберутся»

Дмитрий Васильев заявил, что Мартена Фуркада могут лишить медалей из-за допинга.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе 4-летнюю дисквалификацию российского биатлониста Евгения Устюгова по делу об отклонениях в биологическом паспорте. В частности, Устюгов лишится золота Олимпиады-2010 в масс-старте, а чемпионом признают француза Фуркада, занявшего тогда второе место.

«Как можно Фуркаду радоваться получению таким образом золотой медали Олимпийских игр? Ведь через 10 лет, когда кому-нибудь захочется более детально разобрать все допинг-пробы того же Фуркада, то у него могут вообще отобрать все медали.

Неужели он думает, что все вокруг такие наивные люди и никто ничего не понимает? Ведь для всех очевидно, что он тоже использовал какие-то (запрещенные) препараты. Другое дело, что, как говорится, не пойман – не вор.

Пусть Фуркад пока радуется. Пока. Глядишь, со временем и до него доберутся», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Россия теряет золото и бронзу Олимпиады-2010 в биатлоне – это забытое дело Устюгова

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoМартен Фуркад
logoВанкувер-2010
logoЕвгений Устюгов
logoсборная Франции
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