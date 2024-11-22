Кубок Содружества. Гонка преследования. Дербушева убежит первой, Резцова – 2-й, Миронова – 3-й, Смольская – 4-й, Наталия Шевченко – 5-й
Дербушева, Резцова и Миронова пробегут пасьют на этапе Кубка Содружества.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону
2-й этап
Ханты-Мансийск
Женщины
Гонка преследования
Начало – 9:00 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Тамара Дербушева
2. Кристина Резцова – 0:06
3. Светлана Миронова – 0:06
4. Динара Смольская – 0:12
5. Наталия Шевченко – 0:14
6. Анастасия Гришина – 0:18
7. Анастасия Шевченко – 0:45
8. Виктория Сливко – 0:45
9. Юлия Шеллер – 0:50
10. Полина Шевнина – 0:54
11. Виктория Метеля – 0:58
12. Ирина Казакевич – 0:58
13. Анна Сола (Беларусь) – 1:01...
15. Елизавета Каплина – 1:07
16. Валерия Каюмова – 1:16...
36. Анастасия Халили – 2:40...
40. Ульяна Нигматуллина – 2:54
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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