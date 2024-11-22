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  • Кубок Содружества. Гонка преследования. Дербушева убежит первой, Резцова – 2-й, Миронова – 3-й, Смольская – 4-й, Наталия Шевченко – 5-й
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Кубок Содружества. Гонка преследования. Дербушева убежит первой, Резцова – 2-й, Миронова – 3-й, Смольская – 4-й, Наталия Шевченко – 5-й

Дербушева, Резцова и Миронова пробегут пасьют на этапе Кубка Содружества.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону

2-й этап 

Ханты-Мансийск 

Женщины

Гонка преследования

Начало – 9:00 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Тамара Дербушева

2. Кристина Резцова – 0:06

3. Светлана Миронова – 0:06

4. Динара Смольская – 0:12

5. Наталия Шевченко – 0:14

6. Анастасия Гришина – 0:18

7. Анастасия Шевченко – 0:45

8. Виктория Сливко – 0:45

9. Юлия Шеллер – 0:50

10. Полина Шевнина – 0:54

11. Виктория Метеля – 0:58

12. Ирина Казакевич – 0:58

13. Анна Сола (Беларусь) – 1:01...

15. Елизавета Каплина – 1:07

16. Валерия Каюмова – 1:16...

36. Анастасия Халили – 2:40...

40. Ульяна Нигматуллина – 2:54

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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1сегодня, 13:52
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