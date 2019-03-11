Светлана Миронова: «При Королькевиче я доползала до финиша и уходила со слезами на глазах»

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась мнением о кандидатуре Владимира Королькевича на должность старшего тренера женской сборной России.

«Я считаю, что это не самая хорошая идея. У меня был опыт тренировок с ним в 2017 году, и это не привело ни к чему хорошему.

Мы сейчас можем говорить, что в прошлом году у нас не было медалей, мы плохо тренировались... Но извините, при Королькевиче я доползала до финиша и уходила со слезами на глазах.

Кого бы я хотела видеть в качестве тренеров? У меня две кандидатуры – Михаил Шишилов и Виталий Норицын», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».