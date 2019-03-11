Владимир Драчев: «Я не против Польховского как организатора, но не в роли главного тренера»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев поделился мнение о кандидатах на должности тренеров сборной России.

«Кандидатура Польховского – не мой ход. Не предлагал его ни на должность вице-президента, ни тем более на должность главного тренера. Я за то, чтобы на данный момент не торопиться и не ускорять процесс. Лично я не против Польховского в плане организационных действий, но не в роли главного тренера. Не пытаюсь противостоять этому… Нужно принять единственное правильное решение, а мы куда-то спешим, бежим.

До Олимпиады осталось не так много, и полностью менять состав тренерского штаба сейчас – неверно. Идет пандемия, отсутствие контактов, сборов. По факту, видимо, соберемся не раньше июля, а может и в августе. О какой централизованной подготовке мы говорим? Знакомство со спортсменами получится в конце подготовительного периода.

Я категорически против Королькевича и Кабукова. Кабукова вообще не знаю - что за специалист, с кем работал? Неизвестная личность. И ставить тренером человека, который вообще нигде толком не работал, просто непрофессионально», – сказал Драчев.

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