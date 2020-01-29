Директор «Лацио»: «Сезон нужно доиграть из уважения к умершим. Когда видишь грузовики с гробами, теряешь дар речи»

Спортивный директор Игли Таре поделился мнением о пандемии коронавируса.

– В понедельник может быть принято решение об отмене сезона в Серии А. Как вы к этому относитесь?

– Сезон должен быть доигран из уважения к умершим и болельщикам. Сейчас еще не пришло время решать, стоит ли отменять сезон. Число зараженных сильно сократилось. Отменить сезон было бы нечестно.

– Насколько тяжелыми для вас были последние недели?

– Они были ужасными. Мы живем как в фильме ужасов. Сначала все восприняли эту ситуацию поверхностно и сравнивали коронавирус с эболой. Потом мы поменяли свое мнение, увидев первые цифры по Италии.

Сейчас мы говорим не о каком-то конкретном случае, а о войне. Когда ты видишь военные грузовики, наполненные гробами, то теряешь дар речи. А число погибших с каждым днем, к сожалению, становится все более ужасающим. Это катастрофа для всей страны, – сказал Таре.

В Италии выявлено более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибло более 11 тысяч человек.