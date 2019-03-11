Анфиса Резцова: «Хотела позвонить Губерниеву и сказать: «Может, ты прикроешь свой рот иногда?»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала высказывание Дмитрия Губерниева в ее адрес после ее слов о несоблюдении карантина во время пандемии коронавируса.

«Позвоните и спросите его, почему он так решил высказаться. Кто он вообще такой, чтобы так говорить? Это кошмар, просто кошмар.

Если руководство Химок услышит его (о переименовании стадиона в городе), то это будет неправильно. Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. И как мне бороться с такими людьми?

Я вчера еще хотела позвонить ему по поводу его слов, что я баллотировалась в Госдуму. Хотя у меня даже таких мыслей не было. Понимаете, как он голословит. Я хотела позвонить и сказать ему: «Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?»

Видимо, нужно позвонить и все высказать. Какое он имеет право так оскорблять людей? Нельзя это оставлять.

Он так сказал, потому что не соблюдаю карантин? Я всего лишь съездила к брату во Владимир, плохо человек себя чувствует. Почему я должна распыляться, что у человека проблемы? Разве я преступление совершила? А детей что, в четырех стенах держать? Теперь не выйти на улицу свежим воздухом подышать?

Родители с маленькими детьми вышли на прогулки, и теперь за это наказывать нужно? Мне кажется, это кощунство. Просто кошмар, что творится в мире», — сказала Резцова.

Анфиса Резцова: «Не соблюдаю карантин, езжу по гостям. Что нам будет? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг»

Дмитрий Губерниев: «Резцова – лютый позор советского и российского спорта. Я ее презираю»