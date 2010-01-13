Александр Тихонов: «Поганой метлой гнал бы Губерниева от Оберхофа и больше не выпускал на экран. Ему плевать на имидж и порядочность»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов продолжил критиковать телекомментатора Дмитрия Губерниева.

«Губерниев со своей командой превзошел все ожидания россиян. Я понимаю, что есть определенные договорённости, но когда все в глубокой заднице, а ты улыбаешься в экран нищему населению нашей страны и делаешь хорошую мину при плохой игре, это все-таки перебор.

Хватит ходить и побираться. Вы играете роль шутов и клоунов, но вы же представители когда-то великой России. Вы этим самым унижаете всю страну и весь наш биатлон, который имеет столько побед. Я бы поганой метлой гнал вас от Оберхофа и до ворот вашего дома и больше не выпускал бы на экран. Вам плевать на имидж и порядочность.

Я все скажу, что думаю о вас на чемпионате мира. Вы же, наверняка, читаете комментарии о вас, это катастрофа. Дима, все, кто с тобой работает, выполняют твою волю. По их физиономиям видно, что им это тоже неприятно.

Меня поливать бесполезно, за меня все народ сказал. Я все-таки надеюсь на чемпионат мира, несмотря на безголовое руководство нашим биатлоном. Есть у меня какое-то предчувствие, что что-то должно быть. Если ребята прислушаются, плюнут на все, что предлагается тренерским коллективом и включат свои мозги, тогда в Антерсельве что-то получится», – написал Тихонов.

Тихонов о Губерниеве: «Почитал комментарии о нем на Sports.ru. Такого количества едких слов в адрес одного человека не читал никогда»

Губерниев – Тихонову: «Когда я стоял в сторонке, вы сидели в камере за попытку организации заказного убийства. Продолжайте смешить мои тапочки»

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