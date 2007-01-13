Тихонов о Губерниеве: «Почитал комментарии о нем на Sports.ru. Такого количества едких слов в адрес одного человека не читал никогда»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился мнением о телекомментаторе Дмитрии Губерниеве.

«Слушаю комментарии, которые берет у спортсменов безголовая публика из программы «Биатлон с . Команда и так уже добита, дышит на ладан, но им надо лезть в шлифт-машины, в смазки, добивать спортсменов, которые психологически находятся не в лучшем состоянии. Неужели им не понятно, что уже вся страна плюется.

Я не знаю ни одного человека, который бы положительно характеризовал эту программу. Достаточно почитать комментарии о Губерниеве на .ru, где он говорит об уважении к Баскову и Киркорову. Я такого количества едких комментариев в адрес одного человека не читал никогда.

Многие могут сказать, что и про меня пишут. Но это как правило делают одни и те же персонажи, которые пишут с разных аккаунтов комментарии только под моими новостями. Я даже знаю, кто это пишет. Моя личность вызывает у них зависть и неприязнь. Еще Бисмарк говорил, что русских победить невозможно, но они сожрут друг друга из зависти.

Послушал из любопытства комментарии Губерниева, его рекламу, где он в сером костюме. Некрасиво. Я помню того Губерниева, который стоял в сторонке, когда я был президентом, и не делал глупых высказываний и заявлений. А сейчас он готов стать главным тренером сборной России по биатлону. Я думаю, что ему можно предложить заменить Драчева на посту президента. Хуже уже не будет.

При этом он за счет эфирного времени государственного канала рекламирует свои личные коммерческие концерты. Реклама на телевидении стоит гигантских денег. Так какого черта он делает это за счет любителей биатлона?

Почему тренеры и спортсмены соглашаются участвовать в этом безобразии? Пусть тогда подпишут контракт, чтобы платил за это деньги, что хоть как-то решило бы финансовые проблемы команды. Они занимают столько эфирного времени бездарной болтовней.

Обращаться к руководству министерства спорта и олимпийского комитета сейчас бесполезно. Когда-то эти люди не боялись и нападали со шпагой или саблей в руке, а сегодня это болотная тина. Что говорить, если вы не принимаете никаких решений?» – написал Тихонов.

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