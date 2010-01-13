Губерниев – Тихонову: «Когда я стоял в сторонке, вы сидели в камере за попытку организации заказного убийства. Продолжайте смешить мои тапочки»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил четырехкратному олимпийскому чемпиону по биатлону Александру Тихонову на критику в свой адрес.

Тихонов раскритиковал Губерниева за его передачу про биатлон и манеру комментировать соревнования.

«Мой золотой, милый, славный Александр Тихонов! Когда я стоял в сторонке, вы, мой кавалергард, сидели в камере за попытку организации заказного убийства, а потом долго скрывались за границей.

Продолжайте смешить мои тапочки. PS. Цитата по Бисмарку! Русскую биатлонную программу недругам победить не удастся и сожрать из зависти не получится, подавитесь», – написал Губерниев.

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