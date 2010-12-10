Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный фильмами-расследованиями о допинге в российском спорте, прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 года.

– Когда вы начинали ваше расследование о допинге в России, могли представить, что оно приведет к таким результатам?

– В 2014 году мы не ожидали, что расследование так разрастется и что один документальный фильм так повлияет на все, что произошло потом. Да, тогда мы хорошо поработали, но, с моей точки зрения, именно сама Россия за последние годы совершила очень много ошибок.

Причем я говорю не о спортсменах, а о тренерах, чиновниках и властях, которые так и не поняли, что все эти усилия западных СМИ и политиков предпринимаются не для того, чтобы уничтожить российский спорт. Нет, людям надо понять, что на данный момент все выглядит так, что именно российские власти предали своих атлетов.

Например, они сфабриковали доказательства. Шесть недель назад Колобков письменно представил доказательства о том, что Родченков якобы лгал. Но эти доказательства оказались поддельными. Вы можете себе такое представить? Это же министр спорта, из правительства, из Кремля! И он представляет ложное доказательство. Просто невероятно!

В этом, повторю, и есть суть истории. И дело не в том, что Запад атакует Россию. Мы работаем над этой темой, потому что это большой скандал и мы должны расследовать его. Россия всегда отрицала очевидные доказательства. И если ситуация не изменится, то процесс не остановится.

– Но вы слышали, что сегодня сказал Дмитрий Медведев про антироссийскую истерию?

– А, да-да, антироссийская истерия... Россия всегда хочет быть жертвой. Но нет, жертвы – это чистые спортсмены, жертвы российской допинговой системы.

Я согласен с тем, что другие страны также имеют серьезные проблемы с допингом, но если сравнить масштаб этой системы, поддерживаемой в России государством, с чем-то подобным в других странах, то можно заметить очень большую разницу. В России в эту систему вовлечены сотни, тысячи спортсменов.

Это можно сравнить с тем, что было в моей стране – Восточной Германии в 70-80-х годах. Масштаб примерно такой же. И когда говорят, что в других странах тоже кто-то, например, пропускает тесты, то могу сказать, что это все равно несравнимо с государственной системой допинга, доказанной в том числе манипуляциями.

– Зачем России было идти на манипуляции с базой данных Московской лаборатории, если это все равно бы вскрылось?

– Просто они думали, что это никогда не вскроется. И это глупо, честно говоря. Сейчас я могу строить только догадки, зачем.

Дело в том, что многие олимпийские чемпионы в России – это очень известные, уважаемые люди, которые работают и в политике, и в спортивных федерациях. И они не хотят возвращать свои медали.

Это, повторю, лишь предположение, моя теория, которая может объяснить произошедшее так: «Я не хочу стыдиться, когда люди узнают, что я тоже использовал допинг. Так что для меня важно закрыть эту историю, эту долгую сагу с российским допинг-скандалом». Вот такая теория, – сказал Зеппельт.

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