Хайо Зеппельт – о допинговом скандале: «Понятно, почему в этот раз реакция из России относительно тихая: Кремль в замешательстве»

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт поделился мнением насчет допингового скандала в российском спорте.

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных стартов из-за расхождений в данных Московской лаборатории.

«Невероятное мошенничество: отчет WADA о допинге в России, полученный AP, показывает глубину сокрытия. Этот российский заговор – беспрецедентный.

И это объясняет, почему в этот раз реакция из России относительно тихая: Кремль в полном замешательстве.

Что еще должно произойти в мировом спорте, чтобы Томас Бах и его потеряли терпение в отношении российского спорта?» – написал Зеппельт.

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда

Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?

Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры