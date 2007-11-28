Хайо Зеппельт – о допинговом скандале: «Понятно, почему в этот раз реакция из России относительно тихая: Кремль в замешательстве»

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт поделился мнением насчет допингового скандала в российском спорте.
Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных стартов из-за расхождений в данных Московской лаборатории.
«Невероятное мошенничество: отчет WADA о допинге в России, полученный AP, показывает глубину сокрытия. Этот российский заговор – беспрецедентный.
И это объясняет, почему в этот раз реакция из России относительно тихая: Кремль в полном замешательстве.
Что еще должно произойти в мировом спорте, чтобы Томас Бах и его МОК потеряли терпение в отношении российского спорта?» – написал Зеппельт.
Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда
Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?
Тотальный бан российского спорта (речь не только про Олимпиады) на 4 года: нейтральный флаг, минус все домашние турниры