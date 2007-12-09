Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства ( ) в отношении российского спорта.

Сегодня исполком принял рекомендации комитета по соответствию и отстранил Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Чистые российские спортсмены будут допущены до Игр и чемпионатов мира, но только в нейтральном статусе – без флага и гимна.

«Невозможно игнорировать решение Международного антидопингового агентства по нашим спортсменам. Я сейчас не буду проводить подробный анализ; не так давно, выступая с интервью, я сказал, что в данном случае очевидно, что и на российской стороне – я имею в виду в нашем спортивном сообществе – существуют значительные пока проблемы с допингом, это невозможно отрицать», – заявил Медведев.

«То, что все эти решения повторяются, и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму», – цитирует Медведева РИА Новости.

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