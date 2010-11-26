Хайо Зеппельт: «С данными Московской лаборатории проводили манипуляции: их удаляли и фабриковали, чтобы обвинить Родченкова»

Теги допинг WADA РУСАДА Хайо Зеппельт Григорий Родченков Легкая атлетика

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт оценил рекомендацию комитета по соответствию WADA отстранить Россию от всех международных соревнований на 4 года и лишить права проведения международных турниров.

«Комитет по соответствию опубликовал информацию, что с данными Московской лаборатории проводили манипуляции, их удаляли и фабриковали, чтобы опять скрывать допинг. Верите или нет, это просто невероятно: эксперты ВАДА выяснили, что Россия снова скрывает допинг.

Эксперты доказали, что российские службы не только удаляли и манипулировали данными лаборатории, а еще сфабриковали доказательства, чтобы отвлечь от себя внимание и обвинить информатора Родченкова. Один из таких преступников – сотрудник Московской антидопинговой лаборатории», – написал Зеппельт в твиттере.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на 4 года, а также лишь права проведения международных турниров. Рекомендацию рассмотрят на Исполкоме 9 декабря.

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