Хайо Зеппельт: «С данными Московской лаборатории проводили манипуляции: их удаляли и фабриковали, чтобы обвинить Родченкова»

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт оценил рекомендацию комитета по соответствию отстранить Россию от всех международных соревнований на 4 года и лишить права проведения международных турниров.

«Комитет по соответствию опубликовал информацию, что с данными Московской лаборатории проводили манипуляции, их удаляли и фабриковали, чтобы опять скрывать допинг. Верите или нет, это просто невероятно: эксперты ВАДА выяснили, что Россия снова скрывает допинг.

Эксперты доказали, что российские службы не только удаляли и манипулировали данными лаборатории, а еще сфабриковали доказательства, чтобы отвлечь от себя внимание и обвинить информатора Родченкова. Один из таких преступников – сотрудник Московской антидопинговой лаборатории», – написал Зеппельт в твиттере.

Комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях на 4 года, а также лишь права проведения международных турниров. Рекомендацию рассмотрят на Исполкоме 9 декабря.

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