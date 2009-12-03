Минспорта России не подтверждало, что муж директора Московской лаборатории вносил изменения в базу, переданную WADA

Министерство спорта России не подтверждало информацию о том, что Евгений Мочалов, муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой, причастен к манипуляциям с базой, переданной Всемирному антидопинговому агентству ( ).

Накануне издание Sports Integrity Initiаtive сообщило, что российская сторона согласилась с тем, что Мочалов, работающий в лаборатории системным администратором, преднамеренно внес изменения в датировку базы.

«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу», – заявили в пресс-службе Минспорта.

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