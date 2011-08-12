Губерниев – о бюджете СБР: «Отдайте все Логинову! Все отдайте!»

Известный российский телекомментатор поделился мнением о бюджете Союза биатлонистов России ( ).

В своем телеграм-канале он сделал репост текста Sports.ru о тратах СБР на сборную.

«Отдайте все Саше (Логинову – Sports.ru)! Все отдайте! Слышите, СБР?» – написал Губерниев.

до сих пор не подписал контракт с СБР из-за разногласий по поводу личных спонсоров.

Мы узнали, сколько СБР тратит на Логинова и команду. И сколько еще должен за допинг из прошлого

У Логинова так и нет контракта с СБР. Дикость, если его (и еще троих) выгонят из сборной

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