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Губерниев – о бюджете СБР: «Отдайте все Логинову! Все отдайте!»

Теги сборная России СБР Дмитрий Губерниев Александр Логинов Биатлон

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о бюджете Союза биатлонистов России (СБР).

В своем телеграм-канале он сделал репост текста Sports.ru о тратах СБР на сборную.

«Отдайте все Саше (Логинову – Sports.ru)! Все отдайте! Слышите, СБР?» – написал Губерниев.

Александр Логинов до сих пор не подписал контракт с СБР из-за разногласий по поводу личных спонсоров.

Мы узнали, сколько СБР тратит на Логинова и команду. И сколько еще должен за допинг из прошлого

У Логинова так и нет контракта с СБР. Дикость, если его (и еще троих) выгонят из сборной

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