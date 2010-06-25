Владимир Драчев: «Есть разногласия, которые Логинов хотел бы прописать в контракте с СБР»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что все еще не подписал контракт с организацией.

«Работа идет. Было сказано, что Логинов уже готов подписать, но еще идет дискуссия.

Есть моменты, которые он бы хотел в качестве разногласий прописать. Я попросил его написать, с чем он согласен, с чем не согласен, что готов принять и какие пункты хотел бы поменять.

Сначала должен быть диалог, а затем вноситься изменения», – сказал Драчев.

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