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Владимир Драчев: «Есть разногласия, которые Логинов хотел бы прописать в контракте с СБР»

Теги сборная России СБР Владимир Драчев Александр Логинов Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что Александр Логинов все еще не подписал контракт с организацией.

«Работа идет. Было сказано, что Логинов уже готов подписать, но еще идет дискуссия.

Есть моменты, которые он бы хотел в качестве разногласий прописать. Я попросил его написать, с чем он согласен, с чем не согласен, что готов принять и какие пункты хотел бы поменять.

Сначала должен быть диалог, а затем вноситься изменения», – сказал Драчев. 

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