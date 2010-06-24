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Гараничев подписал контракт с СБР, Логинов – нет

Теги Кубок мира сборная России СБР Владимир Драчев Евгений Гараничев Александр Логинов ТАСС Биатлон

Бронзовый призер Сочи-2014 Евгений Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что Гараничев отказался подписывать соглашение с СБР, которое устанавливает порядок выплаты бонусов за результаты, а также спонсорские обязательства спортсменов.

Как сообщает ТАСС, Гараничев подписал контракт после встречи с главой СБР Владимиром Драчевым на сборе в Чайковском.

Лидер сборной России Александр Логинов пока не подписал соглашение, так как хочет проконсультироваться с юристами.

Гараничев не подписал контракт с СБР. Что ему за это будет?

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