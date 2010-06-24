Гараничев подписал контракт с СБР, Логинов – нет

Бронзовый призер Сочи-2014 Евгений Гараничев подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС.
Ранее появилась информация о том, что Гараничев отказался подписывать соглашение с СБР, которое устанавливает порядок выплаты бонусов за результаты, а также спонсорские обязательства спортсменов.
Как сообщает ТАСС, Гараничев подписал контракт после встречи с главой СБР Владимиром Драчевым на сборе в Чайковском.
Лидер сборной России Александр Логинов пока не подписал соглашение, так как хочет проконсультироваться с юристами.