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    Цветков выполнил четыре критерия отбора в команду России для централизованной подготовки, но не вошел в состав

    Теги сборная России СБР Владимир Драчев Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Биатлон

    Российский биатлонист Максим Цветков выполнил критерии отбора в основную сборную для централизованной подготовки к сезону-2019/20, но не вошел в состав команды.

    Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что отсутствие чемпиона мира 2017 года связано с невыполнением критериев отбора в команду.

    Однако Цветков выполнил четыре критерия отбора, приведенных в приказе Минспорта о принципах формирования сборных команд России:

    – 1-3 место в эстафете на этапе Кубка мира (Цветков занял 1-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе),

    – 1-25 место в личной гонке на этапе Кубка мира (24-е место в гонке преследования в Оберхофе),

    – 1-4 место в эстафете на чемпионате Европы (4-е место в смешанной эстафете на ЧЕ-2019 в Раубичах),

    – 1-10 место в личной гонке на чемпионате России (2-е место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», в рамках которой прошел ЧР).

    Эдуард Латыпов, ставший третьим в эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе и 15-м в индивидуальной гонке, а также успешно выступивший на чемпионате России попал в основной состав сборной. Александр Поварницын  также выполнил три критерия (3-е место в эстафете Кэномра, 18-е место в «индивидуалке» и 3-е место в эстафете на ЧР) и прошел в состав команды.

    Кроме того, Драчев заявил, что в резерв попадают только биатлонисты не старше 25 лет – такого критерия отбора ранее не существовало.

    Бабиков и Сливко вошли в основу сборной для централизованной подготовки, Старых и Цветкова нет в списках

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